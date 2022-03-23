РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. В подмосковном Королеве открылся пункт приема использованных автомобильных шин, сообщает пресс-служба городской администрации.

В городе стартовала областная акция «Безопасная шина», которая проводится в регионе с 2019 года. Шины можно сдать ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: улица Пионерская, дом №1А (Группа компаний «Шинсервис»). Акция продлится до конца апреля.

Автоинспекторы и экологи напоминают водителям о важности своевременной замены изношенных шин и их правильной утилизации.

Автомобильные шины нельзя оставлять на полигонах, так как они относятся к IV классу опасности и содержат тяжелые металлы, технический углерод и другие опасные вещества. Утильные шины разлагаются в течение века и при этом выделяют вредные вещества в почву и воздух. Вместо этого их отправляют на специальные предприятия для переработки.