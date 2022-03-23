РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске ООО «ВЕТОС-ФАРМА» начало выпускать минерально-витаминные добавки для коров и витамины для лошадей в рамках импортозамещения, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

В рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село» член фракции в горсовете, муниципальный куратор проекта Глеб Козельцев совместно с директором ООО «Агроферма» Александром Моруновым посетил производство предприятия ООО «ВЕТОС-ФАРМА».

Директор компании Илья Ульянов рассказал о новинках, в том числе минерально-витаминных добавках для коров, витаминах для лошадей.

На данный момент российские фермеры столкнулись с проблемами поставки иностранных товаров. Производство ООО «ВЕТОС-ФАРМА» работает на максимальную мощность, чтобы обеспечить ветеринарными препаратами, витаминами, средствами ухода за животными фермеров на территории всей страны.

Ассоциация фермеров работает в рамках партийного проекта «Российское село» и продолжает развиваться. В текущем году ассоциация достигла несколько новых договоренностей, призванных упростить ведение малого хозяйства.

Козельцев поблагодарил Ульянова и его компанию за поддержку ассоциации и постоянную работу над инновационными фермерскими препаратами.