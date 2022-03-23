РИАМО - 23 мар. Депутаты Мосгордумы переизбрали на должность председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Виктора Двуреченских, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«По результатам тайного голосования, Двуреченских Виктор Александрович назначен председателем Контрольно-счетной палаты Москвы», - сказал Шапошников.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева поблагодарила Двуреченских и его коллег за профессиональную и открытую работу на благо москвичей. Срок его полномочий будет продлен на пять лет.

«Контрольно-счетная палата, мое мнение, но думаю, что оно объективно, превратилась в лучшую счетную палату субъектов федерации. Коллективом палаты во главе с Виктором Двуреченских внесен большой вклад в развитие в принципе теории государственного финансового контроля», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По его словам, Двуреченских заслуживает переизбрания на должность председателя Контрольно-счетной палаты Москвы.