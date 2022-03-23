РИАМО - 23 мар. Первоочередные меры поддержки местного бизнеса обсудили предприниматели на встрече с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Только за прошлый год финансирование на эти цели из местного бюджета составило 6 млн рублей, создано дополнительно 26 рабочих мест. Помощь в развитии бизнеса и инвестиций, программы поддержки позволили увеличить налоговые доходы бюджета за последние 5 лет в 1,7 раза.

«Конечно, на данном этапе ряд предприятий испытывает трудности, связанные с поставкой товаров, пока не имеющих аналогов в России, доставкой сырья из зарубежных стран. В ближайшее время для бесперебойной работы предприятий планируется осуществить переход на российские аналоги сырьевой продукции», - сказал Каторов.