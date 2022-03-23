РИАМО - 23 мар. Впервые с 3 марта курс американской валюты опустился на Мосбирже ниже 100 рублей, сообщает Газета.ru.

Национальная валюта укрепилась на фоне заявления президента России Владимира Путина о том, что РФ переходит на рубли в расчетах за поставляемый в недружественные страны газ.

По данным торгов на утро среды, курс доллара составлял 103 руб. 44 коп. (снижение на 0,43%), курс евро - 114 руб. 50 коп. (снижение на 0,11%).

Геополитическая ситуация обострилась в мире в конце февраля. Тогда РФ начала военную спецоперацию на Украине.