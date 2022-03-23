РИАМО - 23 мар. В среду во всех школах Подмосковья прошел Единый день сдачи ЕГЭ по математике для родителей, в Щелкове центральной площадкой для сдачи экзамена стала школа №4 имени П.И.Климука, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев вместе с родителями выпускников принял участие в сдаче ЕГЭ в школе №4.

«Решила попробовать свои силы и поддержать сына, который у меня выпускается в этом году. Своим примером хочу показать, что волноваться и бояться ЕГЭ не нужно. Мы готовились к нему, посещали дополнительные занятия, так что надеемся получить хороший балл по математике. Также я хотела почувствовать атмосферу экзамена и посмотреть, сравнить с тем, что было в мое время на сдаче экзаменов», - сказала мама ученика школы №4 Ольга Тимонина.

Благодаря пробному ЕГЭ родители выпускников получат уникальную возможность лично увидеть то, как будут сдавать экзамены их дети. Кроме того, родители смогут ознакомиться с процедурой контроля на входе в пункт проведения экзамена и увидеть, как распечатываются и заполняются все экзаменационные бланки.

Сдача ЕГЭ по математике проходила во всех школах городского округа Щелкова.