Специальная военная операция на Украине длится уже 28-й день. Россия и Украина провели два обмена пленными, а Госдума одобрила присвоение участникам операции статусов ветерана и инвалида боевых действий. В то же время Польша намерена выслать 45 российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. Что происходит 23 марта, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– По данным министерства обороны России на утро 23 марта, российские Вооруженные силы продолжают уничтожать подразделения 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Военные ведут бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка.

– Войска Донецкой народной республики завершили зачистку населенного пункта Верхнеторецкое и взяли под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка.

– Вечером 22 марта был уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой в населенном пункте Оржев в 14 километрах от города Ровно.

– За сутки авиация и ракетные войска поразили 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Также с помощью российских средств ПВО за сутки сбили в воздухе украинский Су-24, 16 украинских беспилотников.

– Ночью были уничтожены восемь танков, пять БМП и БТР, девять автомобилей и тягачей, три дота, семь орудий полевой артиллерии и минометов. Помимо этого, ночью в районе станции Новобахмутовка были уничтожены три танка, два БМП, два миномета, пять автомобилей повышенной проходимости.

– Всего с начала операции уничтожены 184 самолета и вертолета украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.



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Ситуация в мире

– Россия и Украина провели два обмена пленными, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее сообщалось, что в рамках одного из обменов российской стороне передали девять человек.

– Власти Польши решили выслать 45 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом. Дипломатов подозревают в шпионаже.

– РИА Новости со ссылкой на Bloomberg сообщают, что Евросоюз одобрил соглашение с Украиной, в рамках которого Киев сможет получать засекреченную информацию, в том числе снимки со спутников.



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Обстановка в России

– Расчеты за поставку газа в Европу планируют перевести в рубли. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

– Государственная дума одобрила поправки в закон «О ветеранах» в первом чтении и в целом. Авторы документа предлагают присваивать статусы ветерана боевых действий и инвалида боевых действий тем, кто принимал участие в спецоперации на Украине.

– Генпрокуратура РФ выходит из Международной ассоциации прокуроров, в которой состояла на протяжении 25 лет. Причина — молчание ассоциации при проявлении ксенофобии и расизма в отношении русских, а также ее равнодушие к происходившему в Донбассе в течение последних 8 лет.

– Мосбиржа отменяет запрет коротких продаж по облигациям федерального займа.

– Федеральная антимонопольная служба проверит цены на офисную бумагу в России. На фоне санкций цены на бумагу выросли в несколько раз: так, пользователи социальных сетей сообщали о троекратном росте цен.



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Реакция иностранных компаний

– Приложение стримингового сервиса Netflix удалено из App Store и Google Play в России. О приостановке деятельности в РФ компания заявила еще 6 марта этого года.

– Компания Sharp, производитель техники из Японии, приняла решение приостановить работу в России.

– Французская компания TotalEnergies решила не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов.



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