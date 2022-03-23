РИАМО - 23 мар. Начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов опроверг информацию о своем участии в январе 2022 года в охоте в Тверской области, во время которой пострадал человек, передает корреспондент РИАМО.

В среду Баранов выступил на заседании Мосгордумы.

Во время вопроса к Олегу Баранову депутат Мосгордумы Максим Круглов сообщил, что в ряде СМИ распространяется информация о том, что в ночь на 17 января 2022 года Баранов участвовал в охоте в Тверской области. Тогда из ружья был ранен местный житель.

«17 января я находился на службе, нигде я не был. Это, по-моему, был понедельник, судя по всему», - ответил Баранов.