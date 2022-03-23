РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В Домодедове ведется проектирование Центра обработки данных, его строительство планируется на улице Краснодарской, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Встретился с руководством компании VK, обсудили строительство высокотехнологичного объекта в Домодедове. Сейчас идет проектирование Центра обработки данных – его строительство планируется на улице Краснодарской», – написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект позволит создать около 100 рабочих мест для жителей Домодедова.

Среди активов VK – социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-игры MY.GAMES, образовательный холдинг Skillbox Holding Limited.