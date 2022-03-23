РИАМО - 23 мар. В 2022 году в рамках президентского проекта «Формирование городской среды» в Московской области проведут благоустройство более 60 парков, скверов и общественных пространств. Так, благоустроят центральный парк в округе Пушкинский, сквер «Патриот» в Котельниках, сквер академика Бруя в Королеве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Работы будут вестись в рамках президентского проекта «Формирование городской среды». Появятся 15 новых зон и площадей, благоустроим 9 парков, 19 скверов, 7 набережных. В 14 парках сделаем функциональные зоны», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

До сентября работы по благоустройству проведут на Фонтанной площади в Пущине. Там обновят фонтан - 30х80 м с большими и малыми струями и динамической подсветкой, разобьют розарий и зоны отдыха.

Еще благоустроят сквер «Вишневый сад» в Воскресенске. В этом месте предстоит обустроить пешеходные дорожки, навес с качелями, детскую игровую зону, места для настольного тенниса и тихого отдыха.

Также в рамках проекта новые зоны отдыха с деревянным настилом появятся в парке «Пехорка лес» в Балашихе. Еще там оборудуют детские и спортивные площадки, беговые дорожки, установят навигацию, освещение и видеонаблюдение.

Еще работы по благоустройству пройдут в бывшем детском саду КГБ СССР в Краснознаменске. Рабочие установят там амфитеатр со сценой, памп-трек и воркаут.

Стилизованный под замок летний театр появится в центральном парке в округе Пушкинский. Еще там установят перголу с качелями и входную группу.

А в сквере «Патриот» в Котельниках проложат велосипедную дорожку, установят теневые навесы, перголу и скамейки.

В Кубинке в сквере с памятником «Павшим воинам» приведут в порядок территорию возле памятника, появятся цветники и велопарковка.

В порядок также приведут дорожки, расположенные в сквере им. академика В.Я. Бруя в Юбилейном городского округа Королев. Еще там благоустроят зону тихого отдыха, детскую и спортивную площадки.

А в сквере в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа сделают навес с качелями, круговую тропу из отсева, зоны для детей и спортивных занятий.

Кроме того, до конца этого года закончат работы по благоустройству Парка Толстого в Химках, Липовой рощи в Одинцове, набережных реки Нары в Серпухове и Оки в Кашире.