РИАМО - 23 мар. В 2022 году в рамках президентского проекта «Формирование городской среды» в Московской области проведут благоустройство более 60 парков, скверов и общественных пространств. Так, благоустроят центральный парк в округе Пушкинский, сквер «Патриот» в Котельниках, сквер академика Бруя в Королеве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
До сентября работы по благоустройству проведут на Фонтанной площади в Пущине. Там обновят фонтан - 30х80 м с большими и малыми струями и динамической подсветкой, разобьют розарий и зоны отдыха.
Еще благоустроят сквер «Вишневый сад» в Воскресенске. В этом месте предстоит обустроить пешеходные дорожки, навес с качелями, детскую игровую зону, места для настольного тенниса и тихого отдыха.
Также в рамках проекта новые зоны отдыха с деревянным настилом появятся в парке «Пехорка лес» в Балашихе. Еще там оборудуют детские и спортивные площадки, беговые дорожки, установят навигацию, освещение и видеонаблюдение.
Еще работы по благоустройству пройдут в бывшем детском саду КГБ СССР в Краснознаменске. Рабочие установят там амфитеатр со сценой, памп-трек и воркаут.
Стилизованный под замок летний театр появится в центральном парке в округе Пушкинский. Еще там установят перголу с качелями и входную группу.
А в сквере «Патриот» в Котельниках проложат велосипедную дорожку, установят теневые навесы, перголу и скамейки.
В Кубинке в сквере с памятником «Павшим воинам» приведут в порядок территорию возле памятника, появятся цветники и велопарковка.
В порядок также приведут дорожки, расположенные в сквере им. академика В.Я. Бруя в Юбилейном городского округа Королев. Еще там благоустроят зону тихого отдыха, детскую и спортивную площадки.
А в сквере в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа сделают навес с качелями, круговую тропу из отсева, зоны для детей и спортивных занятий.
Кроме того, до конца этого года закончат работы по благоустройству Парка Толстого в Химках, Липовой рощи в Одинцове, набережных реки Нары в Серпухове и Оки в Кашире.
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