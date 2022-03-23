РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. Родители 11-классников в Домодедове приняли участие в акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Акция прошла в Домодедовской гимназии №5. Мероприятие посетил председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский.

«Конечно, для родителей это самый волнительный период, самый трудный, наверное, 11 класс. Мы все хотим, чтобы наши дети реализовали себя в полном объеме, и, конечно, от ЕГЭ очень многое зависит. Поэтому совет депутатов контролирует ход подготовки», - сказал Ковалевский.

Об акции рассказала директор гимназии №5 Наталия Рыженко.

«У нас сегодня проходит Всероссийская акция «Сдам ЕГЭ вместе», и в этой акции у нас участвуют и родители, и обучающиеся. Это дает им возможность попробовать себя в условиях проведения настоящего ЕГЭ, <...> полностью воспроизведены все условия проведения ЕГЭ», - сказала Рыженко.

На мероприятии написали ЕГЭ по математике базового уровня.

«Мы детские работы проверяем, возвращаем детям, но, безусловно, отметки не выставляем. Это просто для ребенка, для понимания своего уровня. А родителям мы выдаем сразу ответы, потому что, я думаю, им будет интересно, насколько они помнят школьную математику», - отметила Рыженко.