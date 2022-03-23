РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Детский футбольный клуб «Заречье» успешно завершил зимнее первенство Москвы и Московской области по футболу на профессиональном турнире РусФут Джуниор сезон 2021-2022, одна из команд Подольска стала победителем Высшей лиги сезона. Об этом сообщил теротдел администрации в микрорайоне Климовск Подольска.

На протяжении четырех месяцев мальчишки играли с командами спортивных школ и клубов Московского региона. «Заречье» представляли четыре состава футболистов. Команда 2014-2015 г.р. стала победителем высшей лиги сезона.

Лучшим полузащитником турнира признан Владислав Вагнер, лучшим игроком стал Мирон Багаев. Команда 2013 года рождения названа победителем плей-офф 1-й лиги, она на 2 месте сезона. Лучший защитник турнира - Артем Внучков.

Команда 2012 года рождения завоевала звание победителя Высшей лиги сезона. Лучший вратарь турнира - Кирилл Евсеев, защитник - Клим Лукьянчиков.

Команда 2011 года рождения стала победителем плей-офф первой лиги, у нее также 2-е место сезона. Лучшим полузащитником турнира назвали Никиту Орлова, вратарем - Кирилла Евсеева.

Власти округа поздравили с достойными результатами юных спортсменов и тренерский состав Сергея Потапова, Сергея Белослудцева и Артема Белослудцева.