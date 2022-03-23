РИАМО - 23 мар. Подмосковный парламент разработает инициативу об отмене процедуры получения обязательных разрешений на перемещение тяжелой спецтехники, привлекаемой при тушении пожаров, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Необходимость разработки инициативы объясняется тем, что зачастую привлечение крупногабаритной техники (бульдозеров и вездеходов) необходимо для тушения пожаров, особенно когда возгорание происходит в лесу.

При этом, согласно действующим нормам, перевозка крупногабаритной техники невозможна без получения специального разрешения. Этот документ выдают уполномоченные органы в зависимости от принадлежности дорог, по которым проходит маршрут перевозки техники – федеральные, региональные, муниципальные, местные.

Оформление разрешения для несрочной перевозки спецтехники занимает 15 рабочих дней. Для транспорта, отправляемого на тушение пожара, - 1 рабочий день. Из-за этого ограничения оперативно использовать технику невозможно.

В связи с этим Мособлдума приняла решение разработать законодательную инициативу, которая предусмотрит изменения федерального законодательства. Предполагается, что для перевозки крупногабаритной техники, нужной для тушения пожаров, не понадобится оформлять разрешения.

К работе над документом приступит комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. После разработки проект будет направлен на предварительное согласование в профильную комиссию совета законодателей при Федеральном Собрании.



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