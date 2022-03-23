РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 842 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

354 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 530 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 677 человек. Выздоровели и выписались 924 800 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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