РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске во время месячника по благоустройству проведут субботники 2, 9, 16 и 30 апреля, в них примут участие 33 управляющих компании и комбинат благоустройства, сообщил на оперативном совещании в среду замглавы по ЖКХ администрации округа Роман Рязанцев.

Муниципальные субботники пройдут 2, 9 и 30 апреля, общеобластной - 16 апреля. На мероприятия планируется привлечь сотрудников комитетов администраций, подведомственных предприятий, УК, а также активных жителей многоквартирных домов. Задействуют 637 дворников, в том числе 587 из управляющих компаний и более 50 из МУП ПКБ, а также 124 единицы различной уборочной техники, трактора, подметальные машины, оборудование для дробления веток, вышки, поливальные машины. Запланированы работы на 447 дворовых территориях, а также прилегающих и четырех общественных.

Субботники будут начинаться в 10:00, раздача инвентаря - до 10:30, основные работы пройдут до 13:00. 2 апреля уберут 110 дворовых территорий и Детский парк культуры и отдыха в микрорайоне Климовск на Весенней. Затем 9 апреля пройдет уборка 118 дворовых территорий и водоема Южный. 16 апреля приведут в порядок 108 дворовых территорий. Центральной площадкой общеобластного субботника в этот день станет лесопарк «Елочки». 30 апреля пройдет уборка 11 дворовых территорий и парка культуры и отдыха имени Виктора Талалихина.

На общеобластном субботнике 16 апреля в лесопарке «Елочки» будет принимать участие заместитель председателя правительства Московской области Геннадий Филимонов и другие областные чиновники, представители Мособллеса. После работ пройдет праздничная программа, будет работать полевая кухня и уличная ярмарка.

В округе определили 69 мест выдачи инвентаря, их можно будет найти на интерактивной карте. Жители смогут в ходе субботников обсудить с УК и МУП ПКБ проблемы своих дворов, парков, скверов и наметить план работ на весенне-летний период.

Организаторы подготовили 2 737 метел, более 2 000 граблей и лопат, более 10 000 перчаток, более 45 000 пар мешков для сбора мусора, более 500 тачек, секторов и ведер.

Запланировано рыхление и уборка снега, удаление рекламного мусора с фасадов и цоколей, входных групп зданий, столбов освещений, уборка и вывоз более 6 тыс. кубометров мусора. Пройдет уборка смета на площади более 1,2 млн кв м, покраска входных групп, очистка водоприемных решеток, ремонт и покраска ограждений, мусоросборочных и детских игровых площадок, обрезка кустарника и многое другое.