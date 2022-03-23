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Пелагия Тихонова
В минувшие выходные среднесуточная температура в Москве стала положительной — в столице начинает вступать в свои права метеорологическая весна.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вторую неделю подряд погода в городе остается малооблачной. Жители Москвы и ее гости могут насладиться лазурным небом и ярким солнцем.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В среду, 23 марта, воздух прогрелся до 9 градусов тепла. В такую погоду можно выйти на прогулку в парк как в одиночестве, так и вместе с друзьями.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Долгожданному теплу радуются и животные.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Перелетные птицы начинают свое возвращение в родные края, а те, что остались на зимовку, выходят погреться в солнечных лучах.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В парках и скверах Москвы можно встретить весенние цветы: подснежники, крокусы, морозник, эрантис, примулу.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Москвичи открывают сезон чтения на свежем воздухе и начинают оккупировать лавочки вдоль парковых аллей.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Взрослые и дети активно пользуются самокатами — как обычными, так и электронными.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кто-то уже достает с антресолей роликовые коньки.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На портале Gismeteo
сообщают, что характер погоды, установившейся в столице, может измениться в ближайшие выходные.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Влажная воздушная масса, надвигающаяся с северо-запада, может разрушить блокирующий антициклон, зависший над городом.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Некоторые синоптики предполагают, что после теплых выходных в Москву придет небольшое похолодание.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Весна в Москве: как жители города радуются теплой погоде.
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