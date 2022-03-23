РИАМО - 23 мар. В столице зафиксирован самый низкий уровень преступности в Центральной федеральном округе и по России в целом. Большинство жителей города положительно оценивают работу полиции, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Профилактика, внедрение новейших технологий, в том числе видеонаблюдения, добросовестная работа участковых, контроль за ситуацией в миграционной сфере, внимание к общественному мнению, эффективная обратная связь с москвичами – все это в комплексе ежегодно дает положительную динамику», – заявил Шапошников.

Сами правоохранители тоже высоко оценивают работу госпрограммы Москвы «Безопасный город». С помощью камер видеонаблюдения в столице было раскрыто на 40% больше преступлений, чем за аналогичные периоды предыдущих лет.

Информационная система «Сфера», введенная в эксплуатацию в 2021 году, помогает распознавать личности людей на турникетах в столичном метро. Так в 2021 году было выявлено 2273 человека, находившихся в розыске, 1954 преступника, 319 лиц категории «без вести пропавшие».

Кроме того, в городе в 2021 году выявили 146 065 нарушений миграционного законодательства. Более 74,2 тыс. иностранцев больше не смогут попасть на территорию России.

«Важной частью отчета стали итоги реализации в 2021 году национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в части снижения аварийности и контроля за эксплуатационно-техническим состоянием автомобильных дорог. Данный показатель в Москве – лучший в России», – подчеркнул Шапошников.

Он добавил, что согласно исследованиям, большая часть жителей Москвы положительно относится к деятельности полиции. Обеспечением безопасности от преступных посягательств удовлетворены 52,8%.