РИАМО - 23 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не стоит драматизировать из-за отъезда некоторых российских представителей шоу-бизнеса, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что не нужно придавать этому внимание и драматизировать по данному вопросу.

«Россия богата на таланты, на звезд и отъезд одной звезды или даже нескольких не нужно излишне драматизировать. Люди искусства должны нести искусство людям. Мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории», — поделился своим видением ситуации чиновник.

СМИ сообщают, что Россию после начала военной спецоперации на Украине покинули Максим Галкин, Алла Пугачева, Иван Ургант, Ксения Собчак, Вера Брежнева и другие.