РИАМО - 23 мар. Несмотря на то, что антициклон начал разогревать воздух в Московском регионе, таяние сугробов происходит довольно медленно, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высота сугробов в Москве на станции ВДНХ 23 марта уменьшилась на 1 см и составила 8 см. Такая же высота зафиксирована на Балчуге, а в Тушине – 6 см.

При этом за сутки на 4 см уменьшились сугробы в районе МГУ и достигли 4 см.

Такие же процессы выявлены в Подмосковье. Например, практически прекратилось таяние снега в Дмитровском городском округе, второй день подряд там высота сугробов составляет 16 см. В большинстве городов региона высота снежного покрова уменьшилась на 1-2 см. Самые высокие сугробы выявлены в Кашире – 17 см.

На выходных в Подмосковье и столице ожидаются снегопады и метели с порывистым ветром. В таких условиях высота сугробов может увеличиться на 5-10 см.