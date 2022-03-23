РИАМО - 23 мар. В Московской области объявлен прием документов на конкурс по отбору проектов «Агростартап». На предоставление грантов в 2022 году выделено более 46,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений максимальный размер гранта будет составлять 5 млн рублей, по иным направлениям проекта – 3 млн рублей», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Субсидии можно направить на приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и переустройство производственных и складских зданий и пристроек. При этом они должны использоваться для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Прием документов завершится 22 апреля. Подробная информация об условиях предоставления грантов размещена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Представить заявки и документы можно по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №7. Поддержку при подготовке документов для получения гранта «Агростартап» оказывают специалисты центра компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.