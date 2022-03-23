РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. Жители Королева могут передать гуманитарную помощь и слова поддержки военнослужащим России, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Депутаты городского совета совместно с управляющими компаниями города объявляют сбор гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине.

Жители Королева могут передать бинты, бактерицидные пластыри, обезболивающие мази, носки, футболки, дождевики, теплые стельки, хоз. перчатки, батарейки АА и ААА, хозяйственные свечи, зажигалки, влажные салфетки, туалетную бумагу, средства для бритья и одноразовые станки, зубную пасту и щетки, кофе и чай (рассыпной), препарат Пантоцид (антисептик), сладости (печенье, конфеты, шоколад, сгущенку).

К посылке можно приложить письмо со словами поддержки, пожеланиями поскорее вернуться домой.

Принести гуманитарный груз можно в офисы управляющих компаний «Жилкомплекс», «Основа», «Жилсервис», «Блеск-сервис», «ЖКО» в рабочее время. За подробной информацией можно обратиться в указанные УК или в их аккаунты в Telegram.