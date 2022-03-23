РИАМО - 23 мар. Полностью предотвратить утечку персональных данных с личных устройств или при работе с онлайн-сервисами невозможно. К этому приводит использование нелицензионного ПО и нарушения безопасности в организациях, сообщает News.ru.
Из интернет-сервисов утечь в открытый доступ и попасть к мошенникам могут телефоны, адреса, комментарии, детали заказов и другая персональная информация.
По его словам, так на цифровые устройства могут попасть вредоносные программы.
Чтобы снизить вероятность похищения личных данных, не следует вводить их на сомнительных сайтах и диктовать по телефону. Также нельзя игнорировать сообщения антивирусов и передавать персональные данные компаниям, к которым нет доверия.
Мошенники используют фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие «слитых» баз данных. Пользователям предлагается проверить, не попала ли персональная информация в руки мошенников.
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