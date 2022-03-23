РИАМО - 23 мар. Полностью предотвратить утечку персональных данных с личных устройств или при работе с онлайн-сервисами невозможно. К этому приводит использование нелицензионного ПО и нарушения безопасности в организациях, сообщает News.ru.

Из интернет-сервисов утечь в открытый доступ и попасть к мошенникам могут телефоны, адреса, комментарии, детали заказов и другая персональная информация.

«Потеря личных данных идет, как правило, за счет того, что люди либо ставят себе «трояны» на ПК или телефон, либо они работают с «крякнутыми», взломанными программами. Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу», – рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, так на цифровые устройства могут попасть вредоносные программы.

Чтобы снизить вероятность похищения личных данных, не следует вводить их на сомнительных сайтах и диктовать по телефону. Также нельзя игнорировать сообщения антивирусов и передавать персональные данные компаниям, к которым нет доверия.

Мошенники используют фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие «слитых» баз данных. Пользователям предлагается проверить, не попала ли персональная информация в руки мошенников.