РИАМО - 23 мар. Сейчас все православные христиане соблюдают Великий пост. Это время, когда верующие придерживаются определенных пищевых ограничений до наступления Пасхи. Мосстат назвал среднюю стоимость продуктов для приготовления постных блюд в магазинах Москвы и Подмосковья.

Так, 1 кг пшеничной муки в Москве можно купить за 55,84 рубля, в Подмосковье – за 54,11 рубля, 1 кг манной крупы - за 80,74/54,99 рубля, 1 кг пшена - за 83,40/59,58 рубля, 1 кг гороха и фасоли - за 127,52/83,40 рубля.

1 кг живой охлажденной рыбы в столице можно купить за 364 рубля, в области – за 309,29 рубля, 1 кг соленой, маринованной, копченной рыбы – 629,27/592,46 рубля, 1 кг икры лососевых рыб отечественных - за 5754,01/5158,81 рубля.

Еще за 100 граммов риса шлифованного в столице нужно будет отдать 12,70 рубля, в Подмосковье – 9,93, 300 граммов шампиньонов стоят в Москве 93,11 рубля, в области - 94,28, 135 граммов репчатого лука - 4,76/4,24 рубля.

Пост продлится до 23 апреля, Пасха в этом году выпадает на 24 апреля.