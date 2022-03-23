РИАМО - 23 мар. Строительная готовность образовательного кластера на базе Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном достигла 45%, строительство ведут в соответствии с графиком. В работах на объекте задействованы около 200 рабочих и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Продолжаются монолитные работы по возведению детского технопарка на уровне 3-4 этажей, монтаж инженерных сетей, кровельные работы и отделка помещений в корпусе для проживания учащихся, устройство инженерных сетей, фасадные и кровельные работы в блоке начальной школы. Все участки строительства в работе, отставания нет», - рассказал глава подмосковного Минстроя Владимир Локтев.

Проект создания образовательного кластера в Долгопрудном включает в себя строительство начальной школы на 425 мест, корпуса для проживания на 200 мест, детского технопарка на 500 мест, а также котельной. Общая площадь новых зданий лицея составит более 42,4 тыс. кв. метров.

Строительство объекта ведется в рамках национального проекта «Образование». Завершить строительство блока начальной школы и котельной планируется уже в августе 2022 года, детского технопарка и кампуса для проживания – в августе 2023 года.