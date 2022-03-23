РИАМО - 23 мар. Серпуховские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан. По данным следствия, мужчина обманом похитил деньги у двух жительниц округа 75 и 85 лет, общая сумма ущерба составила 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По установленным материалам правоохранителей, женщин обманули по стандартной мошеннической схеме. На домашние телефоны пенсионерок звонили неизвестные, представлявшиеся их внучками, и сообщали, что стали виновницами ДТП, в которых пострадали люди. После этого в разговор вступал мужчина, предлагавший не привлекать виновницу к ответственности за деньги.

Пожилые женщины соглашались и собирали деньги для помощи лжевнучкам. После этого домой к пенсионеркам приходил неизвестный мужчина и забирал средства. Через некоторое время женщины поняли, что их обманули, и написали заявления в полицию.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний ранее судимый уроженец Нижегородской области», – начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд заключил подозреваемого мужчину под стражу, расследование эпизодов дела продолжается.