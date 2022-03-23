РИАМО - 23 мар. Серпуховские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан. По данным следствия, мужчина обманом похитил деньги у двух жительниц округа 75 и 85 лет, общая сумма ущерба составила 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По установленным материалам правоохранителей, женщин обманули по стандартной мошеннической схеме. На домашние телефоны пенсионерок звонили неизвестные, представлявшиеся их внучками, и сообщали, что стали виновницами ДТП, в которых пострадали люди. После этого в разговор вступал мужчина, предлагавший не привлекать виновницу к ответственности за деньги.
Пожилые женщины соглашались и собирали деньги для помощи лжевнучкам. После этого домой к пенсионеркам приходил неизвестный мужчина и забирал средства. Через некоторое время женщины поняли, что их обманули, и написали заявления в полицию.
По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд заключил подозреваемого мужчину под стражу, расследование эпизодов дела продолжается.
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