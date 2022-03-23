РИАМО - 23 мар. Воздушно-космические силы России в ходе спецоперации за сутки нанесли удар по 97 объектам украинской военной инфраструктуры, сообщает Nation News.

В Минобороны РФ заявили, что оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировала 2 пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» на севере Киева, 8 зенитно-ракетных комплексов, 8 артиллерийских орудий и 10 командных пунктов ВСУ.

Кроме того, Вооруженными силами России был нанесен ракетный удар по арсеналу ВСУ под городом Ровно, где хранились оружие, боеприпасы и техника.

Российские военные начали проведение спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля. На данный момент она идет строго по плану.