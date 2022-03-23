РИАМО - 23 мар. На территории школы №518 в столице может появиться музей, посвященный девятой дивизии Московского народного ополчения, сообщила начальник информационно-библиографического отдела Информационно-аналитического управления аппарата Московской городской думы Ирина Полтавец.

«В Московской городской думе не первый год проходят круглые столы, посвященные школьным музеям, и они посвящены вопросам москвоведения, так как это региональная история нашего города. Как вы знаете, Московская городская дума шестой год реализует программу памяти Московского народного ополчения», - рассказала Полтавец на стратегической сессии «Развитие современных практик в музейном деле».

Она добавила, что данный проект курирует председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. По ее словам, при реализации программы стало ясно, что необходимо, чтобы в городе вырос уровень музейного дела. Она также отметила, что вторым вызовом стало то, что у одной из дивизий, а именно №9, не было своего музея. По ее словам, сейчас он находится в проработке. Планируется размещение музея на территории в районе Замоскворечье.

«Есть специалисты, есть уважаемые люди, которые хотят, чтобы такой музей в Москве появился. Наша задача была разработать концепцию музея, который расположится на территории школы №518. Там объединятся классические музейные подходы и современные проектные решения», - рассказала Полтавец.

Он пояснила, что программа музея будет ориентирована на школьников, студентов, взрослых, родственников участников народного ополчения и жителей района Замоскворечье.