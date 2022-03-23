РИАМО - 23 мар. Штормовой ветер с дождем и снегом накроет столицу в ближайшие выходные, особенно сильно погода разбушуется 27 марта. Горожанам рекомендуют по возможности остаться дома, сообщает mk.ru.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 26 марта в городе начнутся дожди, вечером они перейдут в мокрый снег. Такая погода будет благоприятной для образования гололедицы.

Он добавил, что 27 марта в столице прогнозируются снегопады, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. За счет гололеда, снега и ухудшения видимости москвичам покажется, будто зима вернулась. Температура понизится до 0 - плюс 1 градуса.

При этом скорость ветра в мегаполисе будет достигать штормовых значений - 20 м/с. Специалисты допускают при такой непогоде падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Горожанам рекомендуют минимизировать риски, убрать авто подальше от деревьев, а 27 марта провести дома.

Холодная зимняя погода останется в Москве до конца марта – начала апреля. Весна придет в столицу после 5 апреля.