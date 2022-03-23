РИАМО - 23 мар. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина уже произвели два обмена пленными в ходе военной спецоперации, передают «Известия».

Она уточнила, что российская сторона каждый день открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Украины.

«Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», — подчеркнула Захарова.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию соседней страны.