РИАМО - 23 мар. В прошлом году в столице раскрыли свыше 4,8 тыс. преступлений, которые совершили участники организованных преступных групп, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

«За прошедший год раскрыто более 4,8 тыс. преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. В том числе 717, сформированных по этническому принципу», - рассказал Баранов в ходе отчета о работе ведомства в 2021 году на заседании Мосгордумы.

По словам Баранова, в прошлом году в столице привлекли к уголовной ответственности более 1,7 тыс. человек, в том числе 261 участника этнических преступных группировок.

Кроме того, двоих привлекли к уголовной ответственности по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.