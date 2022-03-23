РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Огонь вспыхнул в среду в квартире одного из домов на Чистопольской улице в городском округе Балашиха, в настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В среду днем в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в 2-х комнатной квартире на 20 этаже дома №4 по улице Чистопольской. Общая площадь горения составляет 40 кв. м.

В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание.

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.