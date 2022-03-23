РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. Продавцов в Королеве привлекли к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, выявлено 6 таких фактов, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские в Королеве подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети», которое проводилось с 14 по 18 марта.

Целью мероприятия стало выявление родителей или законных представителей, ненадлежащим образом выполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, а также взрослых лиц, совершающих противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, либо вовлекающих их в преступную деятельность.

Полицейские проверили 52 неблагополучных родителей и 49 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в УМВД.

В ходе проверок объектов торговли выявлено 6 фактов реализации алкоголя несовершеннолетним сотрудниками магазинов, их привлекли к административной ответственности.

17 родителей привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, еще двоих родителей привлекли к ответственности за распитие алкоголя в присутствии несовершеннолетних. Кроме того, на учет поставлены 2 неблагополучных родителя.