РИАМО - 23 мар. Государственный Дарвиновский музей в столице решил отказаться от менторского подхода и сконцентрировать свою работу на взаимодействии с молодежью, сообщила специалист музея Наталья Михайлова.

«Мы стараемся говорить об экологической повестке. Мы очень много говорим о естественной истории, и важной частью нашей миссии мы считаем формирование экологического мировоззрения и экологическое просвещение. Музей старается отойти от менторского подхода и тона, а также разнообразить формы подачи экологической информации», - сказала Михайлова на стратегической сессии «Развитие современных практик в музейном деле».

Она добавила, что музей регулярно проводит праздники, интерактивные и разнообразные просветительские программы, направленные на аудиторию разного возраста. Наиболее перспективным проектом Михайлова считает работу с молодежью. По ее словам, музей придумывает интересные новаторские способы подхода к работе с юношами и девушками. Она отметила, что музей применяет одну из экспериментальных форм.

«Это творческие лаборатории, ежегодно мы формируем разнообразные выставки по той или иной тематике, многие из них несут экологическую повестку. В позапрошлом году мы впервые попробовали формат творческой лаборатории для молодежи, молодых художников и студентов, что позволяет формировать необычные, нестандартные работы», - рассказала Михайлова.