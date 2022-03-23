РИАМО - 23 мар. Число опасных природных явлений в мире за 50 лет выросло в 5 раз, при этом благодаря своевременным прогнозам число жертв сократилось втрое, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Изменение климата приводит к существенному, колоссальному увеличению числа экстремальных событий, и очень важно их своевременно прогнозировать.

«За последние 50 лет среднее количество людей, которые гибнут от опасных метеорологических явлений, составляет 115 человек ежедневно, экономические потери составляют 202 миллиона долларов США ежедневно», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что за последние 50 лет количество бедствий, то есть опасных явлений, увеличилось в 5 раз, а экономические потери выросли в 7 раз.

«При этом количество людей, которые погибли от опасных явлений, уменьшилось втрое. И будет продолжать уменьшаться. Это связано именно с тем, что развитые гидрометслужбы, куда входит и наша российская Гидрометслужба, выпускают своевременные предупреждения об опасных явлениях», – заключил Вильфанд.

По его словам, самое большое число жертв в Европе связано с очень жаркими периодами в 2003 и в 2010 годах. За 50 лет 80% смертей людей связаны с этими двумя «волнами тепла», когда температура в летний период превысила норму на 7 градусов и длилась более 5 дней.

«В первую очередь будет увеличиваться именно эти опасные явления», – заключил Вильфанд.