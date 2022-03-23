РИАМО - 23 мар. Мосгордума в среду приняла решение об учреждении нового звания «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Столичные IT-специалисты считаются одними из самых профессиональных в мире, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Депутат Мосгордумы, Герой России, космонавт Олег Артемьев принял участие в заседании с борта МКС, так как уровень цифровизации городского парламента позволяет выполнять депутатские обязанности из любой точки дистанционно.

«Символично, что именно так мы принимаем решение об учреждении нового звания «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Сегодня наши IT-специалисты считаются одними из самых профессиональных в мире. Во многом от их работы зависит информационная безопасность столицы, будущее всей отечественной отрасли высоких технологий, а, значит, и развитие России», - сказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в IT-сфере трудится большое количество москвичей. Именно эти специалисты определяют глобальные достижения «умного города» во всех отраслях экономики.

«Новое звание станет стимулом, знаком уважения и поощрения от города за вклад каждого в сферу информационных технологий и связи Москвы», - добавил Шапошников.