РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мар. В Домодедове за сутки выявили 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 782 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 354 новых случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 530 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 14 677 человек. Выздоровели и выписались 924 800 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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