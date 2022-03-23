РИАМО - 23 мар. Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями способствует развитию Музея современной истории России и привлекает дополнительную аудиторию, сообщил заместитель генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Государственного центрального музея современной истории России Никита Аникин.

«У нашего музея есть определенный опыт, которым я бы хотел поделиться, в первую очередь взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими общественными организациями мы рассматриваем как возможность развития музея. Также это возможность привлекать гранты и получать дополнительное финансирование на наши проекты. Это и расширение аудитории нашего музея», - сказал Аникин на стратегической сессии «Развитие современных практик в музейном деле».

Он добавил, что за последние несколько десятков лет роль музеев значительно поменялась, это не обошло стороной Центральный музей современной истории России. По его словам, с 2014 года учреждение начало превращаться в общественную площадку, в том числе и образовательную площадку. Аникин отметил, что сотрудничество с общественными организациями — это возможность взаимодействовать с образовательными учреждениями на новом уровне.

Он рассказал, что таким образом для партнерских школ и вузов предложили краткий курс по созданию онлайн-проектов на основе доступных экспозиций. Специалисты музея рассказали детям о своей работе. В итоге ребята сделали несколько десятков собственных проектов.