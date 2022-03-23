РИАМО - 23 мар. Взаимодействие с некоммерческими общественными организациями способствует развитию Музея современной истории России и привлекает дополнительную аудиторию, сообщил заместитель генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Государственного центрального музея современной истории России Никита Аникин.
Он добавил, что за последние несколько десятков лет роль музеев значительно поменялась, это не обошло стороной Центральный музей современной истории России. По его словам, с 2014 года учреждение начало превращаться в общественную площадку, в том числе и образовательную площадку. Аникин отметил, что сотрудничество с общественными организациями — это возможность взаимодействовать с образовательными учреждениями на новом уровне.
Он рассказал, что таким образом для партнерских школ и вузов предложили краткий курс по созданию онлайн-проектов на основе доступных экспозиций. Специалисты музея рассказали детям о своей работе. В итоге ребята сделали несколько десятков собственных проектов.
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