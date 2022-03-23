РИАМО - 23 мар. Регоператоры «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис», входящие в группу «ЭкоЛайн», закупили 210 новых пластиковых контейнеров для мусора, из них 170 предназначены для смешанных отходов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

161 контейнер из закупленных распределят на территории городских округов Воскресенского кластера (Люберцы, Раменский округ, Воскресенск, Егорьевск, Шатура). Еще 49 контейнеров предусмотрели для контейнерных площадок Алексинского кластера (Солнечногорск, Клин).

На ул. Красной, 125 в Солнечногорске уже установили 3 новых серых контейнера и один синий. Эта площадка была выбрана неслучайно, именно здесь на днях горел контейнер с мусором, после инцидента он стал непригоден к использованию.

«С 1 сентября прошлого года в соответствии с утвержденным регламентом министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (распоряжение №385-РВ от 20 августа 2021 года), для сбора вторсырья устанавливаются пластиковые герметичные контейнеры синего цвета, при производстве которых используются переработанные полимеры. Пластиковые емкости постепенно будут заменять выходящие из строя синие сетчатые контейнеры», - уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Новый технологичный бак разработан и внедряется по просьбам жителей, которые отмечали, что не все виды вторсырья помещаются в сетчатый контейнер – размер ограничен небольшими окошками на металлической крышке, а полностью поднять ее могут не все. При этом легкую панель на новых пластиковых контейнерах сможет отодвинуть даже ребенок.

В синие контейнеры для сухих отходов нужно складывать пластик, макулатуру, стекло, металл и тетрапак. Серый контейнер предназначен для размещения обычных бытовых отходов смешанного типа (ТКО), которые не перерабатываются (остатки пищи, средства личной гигиены, загрязненные емкости).