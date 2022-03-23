РИАМО - 23 мар. По итогам 2021 года в столице более чем на четверть уменьшилось количество преступлений с использованием огнестрельного оружия, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

«На 26% сократилось количество преступных деяний, совершенных с применением огнестрельного оружия. И на 67% - с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ», - сказал Баранов в ходе отчета о работе ведомства в 2021 году на заседании Мосгордумы.

По его словам, сотрудники правопорядка перекрыли 15 каналов поставки огнестрельного оружия, ликвидировали 17 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов.

«За 2021 год изъято 968 единиц огнестрельного оружия, свыше 100 тыс. боеприпасов, около 5 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств», - добавил Баранов.