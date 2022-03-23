РИАМО - 23 мар. С начала 2022 года пассажиры «Мострансавто» воспользовались автобусными маршрутами компании из Подмосковья в аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский более 549 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания «Мострансавто» обслуживает 10 маршрутов, обеспечивающих транспортную связь аэропортов Московского региона с различными городами Подмосковья.

Лидером по пассажиропотоку с начала года стал маршрут №441 Жуковский (5 м/р) – м. «Котельники», на котором совершено более 188 тыс. поездок. На втором месте по популярности — маршрут №48 ст. Лобня – Шереметьево – Дубровки с показателем в 88 тыс. операций. Замыкает тройку рейтинга маршрут №1 ул. Лацкова – Наркомвод, на котором было совершено свыше 82 тыс. поездок.

По социальным картам жителя Подмосковья и москвича с начала 2022 года на всех 10 маршрутах зафиксировано более 213 тыс. операций. Самыми популярными способами оплаты проезда стали бесконтактные банковские карты — ими пассажиры воспользовались свыше 192 тыс. раз. С помощью транспортных карт зарегистрировано более 106 тыс. платежей.

На маршрутах «Мострансавто» до аэропортов действуют общие правила проезда и провоза багажа. Пассажирам необходимо обращать внимание на габариты ручной клади: они не должны превышать 120 сантиметров в длину, ширину и высоту в сумме.

Стоимость перевозки более крупного багажа в городском и пригородном (при поездке протяженностью до 25 км) сообщении составляет 40 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 80 рублей, далее 50 км — 120 рублей.