РИАМО - 23 мар. Руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко рассказала о том, как организация взаимодействует с школьными музеями по всей России.

В Общественной палате Российской Федерации представители музеев рассказали о новых экспериментальных практиках педагогического воспитания.

«Программа школьного Музея Победы была инициирована музеем в 2019 году и сегодня она является долгосрочной программой формирования воспитательной среды на базе образовательных организаций РФ. Участие в ней позволяет музеям со всей России обмениваться опытом создания экспозиций и проводить мероприятия в различных форматах для современных школьников», – сказала Слесаренко на стратегической сессии «Развитие современных практик в музейном деле».

По ее словам, реализуя программу, учреждение накопило большой опыт по взаимодействию с образовательными организациями по сохранению исторической памяти.

Слесаренко добавила, что стать партнером музея могут любые образовательные организации страны. Сеть их партнеров составляет около тысячи школьных музеев во всех 85 субъектах.

«За это время мы поняли, что программа имеет высокую общественную значимость на каждом этапе развития, когда мы находим новые способы взаимодействия с сообществом», – отметила Слесаренко.