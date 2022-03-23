РИАМО - 23 мар. В прошлом году в столице возбудили более 100 уголовных дел об изготовлении и сбыте поддельных справок о заболевании Covid-19 и сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

«В 2021 году <…> возбуждено 104 уголовных дела по фактам сбыта и изготовления поддельных справок об отсутствии заболеваний Covid-19, сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и по фактам распространения в сети Интернет поддельных QR-кодов о проделанной вакцинации», – рассказал Баранов во время доклада на заседании Мосгордумы.

Баранов добавил, что в прошлом году в городе изъяли 717 поддельных сертификатов, проверено более 2,5 тыс. интернет-ресурсов, предоставляющих поддельные сертификаты и QR-коды. Деятельность почти 2 тыс. на сегодняшний день прекращена.

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