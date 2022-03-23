РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. В Щелкове прошла первая в этом году встреча с представителями садовых и дачных товариществ, одним из главных вопросов повестки было оформление капитальных построек на земельных участках, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.

Во встрече приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков, представители Московского областного БТИ и местная администрация.

«Почему важно оформить капитальную постройку на своем участке: прежде всего, зарегистрированный дом таким образом получит легальный статус и будет защищен с точки зрения изъятия. Имущество можно застраховать. Если вдруг произойдет какое-либо ЧП, владелец может смело рассчитывать на компенсацию убытков», - сказал Лавряков.

Шапкин также подчеркнул, что процесс оформления достаточно простой: приглашается кадастровый инженер, подготавливается соответствующая документация и по капитальному строительству, и по земельному участку, оформляется и регистрируется.

«Такие встречи с нашими дачниками мы проводим ежегодно. Помимо формата семинара или консультаций с представителями различных ведомств, важен прямой диалог. Вопросов всегда много, вносятся изменения в законодательство, некоторые садоводы элементарно могут не знать процедуры регистрации объектов недвижимости или попросту боятся. Для этого и необходимы выездные встречи с представителями садоводческих товариществ, чтобы все детально рассказать, объяснить и дать полноценные ответы на все интересующие вопросы», - отметила Адигамова.

По ее словам, за 2021 год благодаря информированию и личному диалогу поставлена на учет 81 тыс. жилых домов.