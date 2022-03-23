РИАМО - 23 мар. В Московской области началась акция «Безопасная шина». Автомобилистам региона в рамках нее напомнят об экологической безопасности, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Впервые подобная акция прошла в 2019 году. На этот раз автоинспекторы и экологи тоже напомнят водителям о важности своевременной замены изношенных шин и их правильной утилизации.

Автомобилисты меняют шины с наступлением устойчивой среднесуточной температуры выше нуля. Согласно законодательству, в теплое время года запрещено использовать зимние шины. Кроме того, недопустимо использовать изношенные или поврежденные колеса.

Так как автомобильные шины относятся к IV классу опасности и содержат тяжелые металлы, технический углерод и другие опасные вещества, их нельзя оставлять на полигонах. Утильные шины разлагаются в течение века и при этом выделяют вредные вещества в почву и воздух. Вместо этого их отправляют на специальные предприятия для переработки.

До конца апреля в подразделениях ГИБДД Подмосковья автомобилистов будут предупреждать о необходимости сезонной смены шин. Также волонтеры и сотрудники администраций городских округов будут раздавать листовки с адресами пунктов бесплатного приема изношенных шин.

Начинающим автомобилистам такие листовки будут вручать в регистрационно-экзаменационных отделениях ГИБДД.

С 2013 года в Подмосковье действует специальная экопрограмма для безопасной утилизации шин. В систему РСО в регионе входят пункты приема шин «Мегабак», которые являются составной частью работы, направленной на создание в РФ экономики замкнутого цикла.

«В Подмосковье уже давно и целенаправленно развивается система переработки и вторичного использования различных ресурсов. Это касается не только утильных шин, но и других видов отходов, которые можно вовлечь во вторичный оборот – строительных, электронного лома, макулатуры», – заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.