РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. Жители подмосковного Подольска могут онлайн посмотреть еженедельное аппаратное совещание в администрации округа, на котором рассмотрят актуальные вопросы развития муниципалитета, сообщил глава Подольска Дмитрий Жариков.

Жариков традиционно проводит еженедельные аппаратные совещания с участием руководителей администрации округа, муниципальных учреждений и организаций, на которых рассматриваются актуальные вопросы развития муниципалитета.

«23 марта в 12:00 совещание транслируется в прямом эфире в моих аккаунтах в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте», - написал Жариков в своем Telegram-канале.