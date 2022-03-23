РИАМО - 23 мар. Депутаты Мосгордумы приняли закон об учреждении звания «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы», передает корреспондент РИАМО.

На заседании глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко представил проект закона «О внесении изменений в статью 11 Закона города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 «О наградах и почетных званиях города Москвы». Он отметил, что данный законопроект предлагает изменить название звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» на «Почетный работник транспорта города Москвы» и учреждение нового звания «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы».

«Учреждение нового специального почетного звания для сотрудников, работающих в сфере инфокоммуникационных технологий Москвы, особенно актуально. <…> В Москве работают свыше 630 тыс. специалистов», - сказал Лысенко.

По его словам, учреждение нового звания поможет отметить вклад ИТ-специалистов в развитие столицы, станет стимулом, знаком уважения и поощрения.

В ходе заседания депутаты приняли закон в целом.

На онлайн-заседании также выступил депутат Мосгордумы Олег Артемьев, который сегодня работает на борту МКС.

«Такого еще в истории не было, ни в одном парламенте планеты. <…> Мы в праве гордиться историческими достижениями нашей страны в космосе. И сегодня к ним добавляют еще одно», - сказал Артемьев.

По его словам Мосгордума вновь подтвердила свое лидерство в цифровизации. Информационные технологии не только меняют политическую реальность, но и определяют глобальные достижения во всех отраслях экономики.

«В это непростое время под давлением внешних санкций мы еще раз понимаем важность сферы информационных технологий, важность отечественной информатизации, отечественных программистов», - уточнил председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.