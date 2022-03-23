РИАМО - 23 мар. Сотрудники «Мособлпожспаса» провели комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность граждан на водоемах Подмосковья в период таяния льда. Жителей предупредили о хрупкости весеннего льда, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Специалисты измерили толщину льда и провели профилактические беседы с любителями подледного лова.

«С каждым днем лед истончается под действием тепла. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу. Ледовый панцирь становится все более пористым, рыхлым и слабым», – подчеркнул первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако.

Он подчеркнул, что передвижение по такой поверхности несет большие риски, которыми пренебрегают рыбаки.

В беседах с гражданами спасатели напомнили о необходимых мерах предосторожности.

Многие подмосковные водоемы находятся в парках, где нередко дети гуляют без присмотра взрослых. При этом в черте городов прочность льда на водоемах слабеет значительно быстрее.

«Работники противопожарно-спасательной службы распространили среди горожан памятки и листовки с информацией об опасностях весеннего льда, рассказали подрастающему поколению о признаках хрупкой ледяной поверхности и правилах поведения вблизи водоема», – добавил Плевако.