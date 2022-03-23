РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 мар. 5 медалей разного достоинства завоевали щелковские спортсмены на первенстве Московской области по плаванию среди девушек 2008-2009 г. р. и юношей 2006-2007 г. р. Одна из них - за командную эстафету, сообщается на сайте администрации городского округа.

Всего в соревнованиях участвовало 46 команд со всего Подмосковья. Команду городского округа Щелково представляли: Цатурян Альберт, Супрун Никита, Головизнин Василий, Астраух Роман, Алимов Рамиз, Романов Василий, Колоскова Алина, Жильцова Юлия, Цатурян Зоя.

Мультимедалистом соревнований стал щелковский спортсмен Альберт Цатурян, который выиграл 4 серебра и 1 бронзу.