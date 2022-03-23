РИАМО - 23 мар. В Московской области совершенствуется работа службы занятости. Получить услуги центра занятости в регионе можно в Сети и в многофункциональных центрах, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Служба занятости в Подмосковье активно совершенствуется и уже не ограничивается отдельными услугами и подбором работы, а решает целый комплекс вопросов с учетом ситуации и становится клиентоцентричной. Мы работаем над комфортным получением услуг, эффективным трудоустройством и выводим максимальное количество услуг в онлайн», – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, посещение центра занятости в настоящее время не требуется для получения услуг. Подать заявление можно в электронном виде, а пройти перерегистрацию для продления пособия можно в любом офисе МФЦ.

При этом предоставление услуг автоматизировано.

«Подбор подходящих вакансий онлайн, справки в электронном виде, комплексная услуга, по которой достаточно подать одно заявление и получить 8 услуг, среди которых переобучение и открытие своего дела», – добавила Каклюгина.