РИАМО - 23 мар. Представители китайского внешнеполитического ведомства заявили, что ни один член G20 не имеет права исключать другого, сообщает Федеральное агентство новостей.

С таким заявлением МИД Китая выступил после сообщений о том, что Соединенные Штаты и их союзники начали рассматривать возможность исключения России из «Группы двадцати».

Поводом для такого рассмотрения стало проведение российскими вооруженными силами спецоперации по демилитаризации Украины. По заявлениям Минобороны России, удары наносятся исключительно по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.

G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности, G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, а также 75% мировой торговли и 2/3 населения мира.

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